Em reunião com Lula, espanhola Iberdrola prevê investir R$ 40 bi no Brasil

Reunião tratou de temas como o panorama do setor de energia elétrica no Brasil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente Lula (PT) recebeu nesta terça-feira, 3, no Palácio do Planalto, o presidente-executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, e o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui. Acompanharam a reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A reunião tratou de temas como o panorama do setor de energia elétrica no Brasil e seu grande crescimento. Galán destacou os novos investimentos da empresa, por meio da Neoenergia, de 40 bilhões de reais previstos entre 2024 e 2028. Esses investimentos deverão se concentrar nas áreas de distribuição e transmissão.

Os executivos ressaltaram que a Iberdrola conta com mais de 25 anos de presença no Brasil, tendo já realizando investimentos em montante superior a 100 bilhões de reais. Destacaram, ainda, projetos de eficiência energética e o Noronha Verde, que prevê que até 85% da energia gerada no arquipélago de Fernando de Noronha seja renovável, além do plano de formação de mulheres eletricistas, que já formou mais de mil profissionais no país.