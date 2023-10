Em Salvador, Business Bahia realiza 14º encontro com empresários | A TARDE

O grupo empresarial Business Bahia, presidido por Carlos Falcão, realizou nesta terça-feira,10, o 14º encontro de empresários com um café da manhã realizado na Casa do Comércio, em Salvador. O evento contou com a participação de mais de 70 integrantes do Grupo e com o patrocínio exclusivo do Itaú Private Banking. O palestrante convidado , William Heuseller , sócio e head global de Wealth Planing do Banco Itaú, abordou importantes aspectos da sucessão patrimonial e empresarial.



Toda arrecadação do evento foi destinada ao GACC- Grupo de Apoio a Criança com Câncer. “Esse evento em parceria com o Itaú Private Banking consolida o prestígio e a importância do Business Bahia para o ecossistema da economia baiana. Para nosso Grupo é motivo de orgulho ver nosso Selo Made in Bahia ao lado da marca mais valiosa do país", disse Carlos Falcão.