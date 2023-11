Embraer anuncia venda de 19 jatos em contrato de US$ 1,1 bilhão | A TARDE

A Embraer fechou um acordo com a Sky West e vai vender 19 novos jatos E175 para a empresa, que deve integrar as novas aeronaves da malha da United Airlines, que já conta com 90 E175 em operação.

Segundo a Embraer, os jatos de 70 assentos serão entregues na configuração de três classes, com as entregas sendo iniciadas no quarto trimestre de 2024 e serão usados exclusivamente sob Contrato de Compra de Capacidade. O contrato da venda é de US$ 1,1 bilhão.

“A SkyWest já é a maior operadora do E175 no mundo e, quando as entregas forem completadas, nós teremos mais de 250 jatos desse modelo. Esperamos continuar avançando para oferecer uma experiência de voo mais confortável e sólida aos nossos clientes”, afirma Chip Childs, Presidente e CEO da SkyWest.

“Estamos satisfeitos com a evolução de nossa excelente parceria com a SkyWest. O E175 é uma aeronave muito versátil e é a espinha dorsal da aviação regional norte-americana”, afirma Martyn Holmes, CCO da Embraer Aviação Comercial.