Empreendedora promove inclusão através de bonecas antirracistas

Promover a inclusão por meio de brinquedos e bonecas antirracistas. Essa é a missão da Amora Brinquedos, um empreendimento social com loja colaborativa no Shopping da Bahia, em Salvador.

Através do projeto 'Eu brinco, eu existo', a cada Boneca Amora que é vendida, outra é doada para escolas públicas. Além disso, a Amora direciona parte de sua renda para o Projeto Tecido Transformador, que oferece qualificação profissional gratuita em corte e costura criativa para diversas mulheres transexuais da cidade.

As oficinas de corte e costura acontecem no Casarão da Diversidade, no Centro Histórico, Pelourinho. A escola contemplada pelo projeto foi a Escola Municipal Professor Roberto Santos, que fica no Cabula, na R. Silveira Martins.

Participam dessa reportagem do A TARDE Play: Geo Nunes, idealizadora da Amora Brinquedos; a vice-diretora Fabiana Nascimento; a professora Taísa Ferreira, da Escola Municipal Governador Roberto Santos e a professora de corte e costura Rita Gomes.

Assista ao vídeo abaixo:

A TARDE Play