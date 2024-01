Empreendedores do Brasil terão apoio financeiro da fundação de Beyoncé | A TARDE

Os representantes da Fundação Beygood, da cantora Beyoncé, vieram ao Brasil neste fim de ano para selecionar projetos para apoiar com bolsas e programas de financiamento.

Ivy McGregor, a diretora executiva da Beygood, nome que, em português, significa “faça o bem”, passou por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, onde falou com o Pegn.

“Nós saímos em turnê com ela e tínhamos como objetivo criar algo de que todos os fãs dela ao redor do mundo pudessem entender e participar", conta Ivy sobre a criação da Beygood.

“A gente queria revolucionar a filantropia. Não pode ser algo com que apenas artistas, celebridades se envolvam, mas sim uma coisa mais fácil para qualquer pessoa, para que todo mundo possa ser parte disso.”

Atualmente, o Brasil tem mais de cinco milhões de pessoas empreendedoras

Beyoncé em Salvador

Neste mês, a cantora surpreendeu a todos com sua vinda repentina a Salvador, levando milhares de fãs à loucura. Ela chegou de surpresa para festa Club Renaissance, que fez parte das ações de lançamento do seu filme "Renaissance: a Film by Beyoncé".

Yvette, assessora de Beyoncé, atualizou sua bio do Instagram com “Brasil tem meu coração!”