Empresas devem aderir ao Desenrola até segunda-feira

O Ministério da Fazenda decidiu prorrogar até segunda-feira, 11, o prazo para que os credores se cadastrem no programa Desenrola Brasil. Anteriormente, as empresas tinham até sábado para entrar no sistema e atualizar as dívidas. De acordo com a pasta, estão habilitados para aderir a renegociação, bancos, varejistas, distribuidoras de energia e companhias de água e saneamento.

Para aderir ao programa, os credores devem acessar o site do Desenrola utilizando o eCNPJ com certificado digital.

Os devedores, por sua vez, têm até o dia 31 de dezembro para se inscrever no programa de renegociação. Na última quinta-feira, 7, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que R$ 11,7 bilhões já haviam sido renegociados através do Desenrola.