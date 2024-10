Encontro de Sanfoneiros movimenta a economia da cidade baiana

- Foto: Divulgação

O município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, reuniu centenas de pessoas, neste fim de semana, durante o II Encontro de Sanfoneiros. O evento, comandado pelo cantor e compositor Del Feliz, homenageia o seu idealizador, o agitador cultural Lucianinho Pierote, que morreu aos 30 anos, em 2021.

Participaram do encontro, nomes como Flávio Leandro, Mariana Aydar, Mestrinho, Mestre Gennaro, Chambinho do Acordeon, Emili Pinheiro, Alirio Jr, Juninho do Acordeon, Piazzito, Nonato Lima, Verlando Gomes e Claudinho do Acordeon.

“Ficamos muito felizes em ver hotéis, pousadas e restaurantes lotados, uma energia muito boa, com artistas de alto nível . Temos que abraçar essa causar do forró pensando na coletividade e tudo reverbera melhor quando a gente se abraça”, avalia Del Feliz.

Presente no evento, a presidente da Funarte, órgão de fomento à Cultura do Governo Federal, Maria Marighella. Ela ressaltou que o forró pode habitar o calendário anual de eventos, embora seja um ritmo musical muito vinculado aos festejos juninos. “É um evento que promove um intercâmbio musical muito interessante e mobiliza um grande público”, resumiu.

Indicado ao Grammy Latino, juntamente com Mariana Aydar, Mestrinho elogiou a iniciativa e parabenizou o baiano Del Feliz.

Além da programação musical, ocorreram rodas de conversa, aulas de sanfona, desfiles de grupos culturais, dentre outras atividades.

Comércio

Durante os dois dias de festival, os comerciantes locais celebraram o movimento de turistas na cidade. A empresária Henriqueta Silva comemorou a iniciativa. “O Encontro de Sanfoneiros movimenta toda a nossa cadeia produtiva, dos bares, restaurantes e meios de hospedagem ao nosso artesanato, bem como biscoiteiras e pequenos comerciantes”, explica.