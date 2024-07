Encontro reuniu representantes das Juntas Comerciais em São Luís

- Foto: Divulgação

A Federação Nacional de Juntas Comerciais (FENAJU) realizou nesta quarta-feira (3) o Encontro Nacional de Presidentes, Procuradores e Secretários-Gerais das Juntas Comerciais. O evento, sediado na cidade de São Luís, Maranhão, reuniu representantes de dezoito Juntas Comerciais para discutir temas cruciais para o desenvolvimento do setor mercantil brasileiro.

A abertura oficial do encontro aconteceu pela manhã e contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, destacaram-se a presidente da FENAJU, Gregória Benário, o presidente da Junta Comercial anfitriã, Sérgio Sombra, o secretário estadual da Fazenda, Marcellus Ribeiro, a diretora do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), Flávia Brito, o presidente da Fecomércio, Maurício Feijó, a secretária de Estado de Indústria e Comércio, Karina Fonseca, a gerente Regional da Suzano, Raquel Moura, o delegado da Receita Federal, Carlos Eduardo, além do presidente da OAB-MA, Kaio Saraiva.

Durante a reunião ordinária, os presidentes das Juntas Comerciais discutiram a atualização do Sistema Integrado entre os integradores propostos pela FENAJU, o projeto de Inteligência Artificial no apoio ao descarte de arquivo físico, a apresentação das boas práticas das Juntas Comerciais e o alinhamento das agendas de reuniões futuras.

A presidente da FENAJU, Gregória Benário, destacou a importância desses encontros para o fortalecimento do ambiente empresarial no Brasil. "Esses encontros são fundamentais para que possamos trocar experiências e alinhar nossas práticas, construindo um ambiente empresarial cada vez mais forte e próspero em todo o Brasil. Agradeço a receptividade da Junta Comercial do Maranhão e a participação de todos os presentes," afirmou Gregória.

O presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão (Jucema), Sérgio Sombra, expressou sua satisfação em sediar o evento. "Estamos muito felizes em receber o Encontro Nacional de Juntas Comerciais aqui em São Luís. Esse alinhamento entre as Juntas Comerciais é crucial para o crescimento do setor mercantil. Agradeço a presença de todos os representantes e espero que tenhamos discussões produtivas," disse Sérgio.

Marcellus Ribeiro, secretário estadual da Fazenda, também ressaltou a importância das Juntas Comerciais. "As Juntas Comerciais oferecem muito mais do que atos de registro de comércio; elas oportunizam a estabilidade nas relações jurídicas entre

pessoas jurídicas ou físicas, contribuindo significativamente para a segurança e o desenvolvimento econômico do país," afirmou Marcellus.

O Encontro Nacional de Juntas Comerciais segue com uma programação intensa, promovendo debates e a troca de boas práticas para a melhoria contínua dos serviços prestados pelas Juntas Comerciais em todo o Brasil.