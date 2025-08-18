Energy Fuels se associa à ACB e reforça protagonismo baiano no setor de terras raras

Assinatura de contrato acontece na sede da ACB - Foto: Freepik/ Divulgação

A Associação Comercial da Bahia oficializa, nesta segunda-feira, 18, às 16h, a adesão da norte-americana Energy Fuels Inc. ao quadro de associados da entidade. A assinatura marca a chegada de um dos principais players globais do mercado de minerais críticos e estratégicos ao ambiente empresarial baiano, ampliando a atuação da ACB em setores fundamentais para a transição energética.

Fundada em 1987 e com sede no Colorado (EUA), a Energy Fuels é uma empresa de capital aberto, com ações listadas nas bolsas de Nova Iorque (NYSE) e Toronto (TSX). A companhia tem presença global, com operações e projetos nos Estados Unidos, Austrália, Brasil, Quênia e Madagascar, consolidando-se como uma referência mundial em minerais estratégicos.

Nos EUA, a empresa opera a White Mesa Mill, em Utah – considerada uma das plantas de beneficiamento mais avançadas do mundo para o processamento de minerais pesados com alto teor de óxidos de terras raras. A unidade vem expandindo sua capacidade para produzir compostos de alto valor tecnológico como disprósio e térbio, essenciais na fabricação de veículos elétricos, turbinas e ímãs permanentes.

Energy Fuels

Esse avanço conecta-se diretamente ao investimento realizado pela companhia na Bahia. Em 2023, a Energy Fuels concluiu a aquisição de 17 concessões minerais entre os municípios de Prado e Caravelas, em uma área de mais de 15 mil hectares com grande concentração de areias pesadas ricas em monazita – mineral estratégico com elevado teor de óxidos de terras raras.

O ativo, denominado Bahia Project, é considerado um dos mais promissores do setor, com capacidade de inserir a Bahia no mapa global de fornecimento desses insumos críticos para a economia de baixo carbono.

A associação da Energy Fuels à ACB simboliza a abertura de um canal permanente de diálogo com o setor produtivo baiano em torno de um dos segmentos mais estratégicos da nova economia global.