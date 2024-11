Engenharia aeronáutica: o que se sabe sobre especialização inédita na Bahia

Objetivo é preparar profissionais para os desafios contemporâneos da indústria aeronáutica - Foto: Arquivo / Agência Brasil

O novo curso de especialização em Engenharia Aeronáutica, elaborado pelo Senai Cimatec e apoiado pelo Governo da Bahia, teve sua aula magna realizada nesta semana, em Salvador.

Pioneira na Bahia, a formação tem o objetivo de fortalecer a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial, fruto de uma parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado e a instituição de ensino.

O público alvo do curso são engenheiros por formação. A ideia é promover o desenvolvimento de profissionais altamente qualificados para atender às demandas desse novo e estratégico setor no estado, assim como prepará-los para os desafios contemporâneos da indústria aeronáutica.

Parque Tecnológico Aeroespacial

Em janeiro deste ano, o presidente Lula (PT) participou, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, da assinatura do acordo que cria o Parque Tecnológico. O equipamento, que também vai gerar emprego, desenvolver mão de obra qualificada e atrair empresas e instituições, será instalado na Base Aérea de Salvador e administrado pelo Senai Cimatec. A previsão de início da operação é no primeiro trimestre de 2025.

Especialização em Engenharia Aeronáutica

Ao longo do curso, o aluno terá experiências práticas alinhadas com as demandas da indústria aeronáutica e com oportunidade de participar de projetos reais com empresas líderes no setor, tendo grande envolvimento e cooperação técnica de professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Interessados podem obter mais informações no site [CLIQUE AQUI].