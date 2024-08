Entenda como McDonald's teve a primeira queda nas vendas desde a pandemia

- Foto: Bloomberg

Desde 2020, ano da pandemia de Covid-19, o McDonald's teve sua primeira queda global nas vendas. A rede de fast-food apresentou queda de 1% no segundo trimestre em relação ao ano anterior. Analistas esperavam crescimento, ainda que pequeno.

O indicador usado pelo McDonald's considera as chamadas "vendas comparáveis", que acompanha os restaurantes abertos há mais de um ano. Considerando essa métrica, O Globo publicou que as vendas diminuíram tanto nos restaurantes internacionais como na base do McDonald's nos Estados Unidos, onde a tendência resultou, em parte, de uma diminuição no tráfego de clientes.

No entanto, mesmo com o resultado abaixo do esperado, as ações tiveram pouca alteração nas negociações no pré-mercado de Nova York nesta segunda-feira. Os papéis do McDonald’s caíram 15% este ano até o fechamento de sexta-feira, em comparação com um ganho de 14% para o índice S&P 500 durante o mesmo período.

À medida que os consumidores em todo o mundo reduziram o consumo de Big Macs, pressionados pelo custo mais elevado dos hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes e por orçamentos domésticos apertados, o crescimento das vendas do McDonald’s desacelerou em 2024.