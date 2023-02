Ericsson cortará 8.500 empregos em todo o mundo

A fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações Ericsson anunciou nesta sexta-feira, 24, que cortará 8.500 empregos em todo o mundo, como parte de um programa de corte de custos para enfrentar suas dificuldades financeiras.



O grupo, que tinha uma força de trabalho de 105.000 empregados em 2022, registrou resultados abaixo das expectativas no ano passado, devido aos cortes de gastos das operadoras dos sistemas 5G pela desaceleração econômica global e pela inflação.

A maioria das demissões ocorrerá no primeiro semestre de 2023, e o restante, em 2024, em uma aceleração do plano de economia de US$ 860 milhões (cerca de R$ 4,4 bilhões) anunciado no final do ano passado.

"Vemos potencial de simplificação e maior eficiência na empresa, especialmente em termos de custos estruturais", disse à AFP a porta-voz do grupo, Jenny Hedelin.

"Infelizmente, a força de trabalho também terá que ser considerada. Acreditamos que 8.500 empregos serão afetados", acrescentou.

A Ericsson registrou uma queda de 39% em seu lucro líquido em 2022, que totalizou 6,2 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 590 milhões, ou R$ 3 bilhões).