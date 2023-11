Estado assina acordo para a promoção de produtos brasileiros na Europa | A TARDE

O Governo do Estado assinou protocolo de intenções com a empresa MVU Empreendimentos para implantação e desenvolvimento dos projetos Origem Bahia e Family Farm Brazil, na Casa Brasiliana, em Portugal. O acordo foi firmado no último sábado, 21, no país europeu, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A Casa Brasiliana, um hub dos produtos brasileiros, tem o objetivo de promover e gerar contratos para as pequenas e médias empresas e cooperativas baianas, além de promover eventos para atrair investidores e negociações sobre a exportação de produtos. O hub conta com a exposição de itens produzidos no Brasil, como cafés gourmet, chocolates, cacau, geleias e doces, charutos, biojoias, artes e artesanato, artefatos indígenas e bebidas.

O superintendente de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos e representante da Secretaria na assinatura, Alisson Gonçalves, destacou a importância da parceria firmada e a contribuição que a Casa Brasiliana trará para a Bahia. “Esse protocolo é a base legal que poderá ajudar na garantia da manutenção desse espaço, na indução do processo de internacionalização dos produtos brasileiros e originalmente baianos, gerando, também, interesse do mundo inteiro em ir até a Bahia conhecer as nossas potencialidades. Tanto no setor primário, como no setor industrial e terciário. É esse potencial enorme que a Bahia tem, é com essa disposição que nós estamos aqui na Europa buscando atrair investidores para o nosso estado”, enfatizou.

Ainda em sua fala, o dirigente ressaltou que esse laço colocará o país em posições importantes em relação à União Europeia. “No cenário político atual, o Brasil volta a dialogar e a ser respeitado pelos países da América Latina, voltando a dialogar com o mundo, e isso nos traz de novo um respeito. Decidimos apoiar fortemente, sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, compreendendo que é hora de fortalecer, também, os pequenos e médios empresários, empreendedores e produtores, ajudando-os a internacionalizar seus produtos e insumos”, concluiu.

O lançamento da Casa Brasiliana contou com a participação do secretário de Turismo, Maurício Barcellar.

Origem Bahia

O projeto é destinado a empresas de pequeno e médio porte que possuem empreendimentos localizados na Bahia, com produtos adequados, com volume e capacidade de entrega para o mercado externo, cujas ações estarão centradas na apresentação e divulgação dos produtos e no relacionamento pós-venda, visando à fidelização e duração das exportações desses produtos originários da Bahia.

Projeto Family Farm Brazil

Voltado às cooperativas da agricultura familiar da Bahia que receberam investimentos significativos do Governo do Estado, o projeto tem o objetivo de orientar para o alcance dos requisitos necessários à exportação, bem como a representação comercial e demais procedimentos para a venda permanente desses produtos nos diferentes países da Europa.