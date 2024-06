Estado autoriza investimento de R$ 13,8 milhões em terminal na Chapada | A TARDE

O Governo da Bahia vai construir o Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina. A licitação para a realização da obra, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), já foi autorizada. O objetivo é interligar os municípios e facilitar o fluxo de visitantes na região.

A estrutura será erguida no distrito de Coronel Octaviano Alves, mais conhecido como Tanquinho, em Lençóis, próximo ao aeroporto da cidade, e representa um investimento de R$ 13,8 milhões. Os recursos são do Orçamento da União, indicados em emenda parlamentar do senador Otto Alencar, para intervenções turísticas prioritárias do governo baiano, com a contrapartida do Estado.

O terminal terá a função de distribuição de rotas, permitindo conexões regionais e nacionais. A partir do terminal, os turistas também terão ligação direta com todos os municípios da região.

"A obra será um marco no turismo baiano, com o Brasil conectado à Chapada por rodovias. Teremos ainda espaço para acolhimento aos visitantes, que irá oferecer informações seguras sobre os destinos e serviços. O terminal vai qualificar ainda mais a zona turística, que acumula prêmios por atrativos naturais, hotelaria e produção de café e vinho", explica o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

