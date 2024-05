Estado investe R$23 milhões na restauração de 19 vias do Polo Industrial de Camaçari | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou uma série de iniciativas destinadas ao desenvolvimento econômico e social de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O gestor assinou nesta quarta-feira, 24, uma ordem de serviço para a restauração de 19 vias no Polo Industrial de Camaçari (PIC).

A requalificação das vias no Polo tem como foco a melhoria da infraestrutura viária essencial para o setor industrial local. Com um investimento estimado de mais de R$ 23 milhões, as melhorias abrangem uma extensão significativa de vias, com o objetivo de criar condições adequadas para o transporte de materiais, insumos e produtos acabados.

A infraestrutura revitalizada ainda busca contribuir para a competitividade das empresas locais, facilitando o fluxo de mercadorias. O cenário abre caminho para o desenvolvimento econômico sustentável de Camaçari, além das cidades próximas, projeta o governador.

"Trazemos aqui essa entrega concreta, que inclusive deve beneficiar outros municípios", disse Jerônimo Rodrigues.

Investimento

Foi autorizada ainda a pavimentação de um trecho da BA-530, entre a Via Marginal e a Via Atlântica, com um investimento aproximado de R$ 3 milhões. Além de Camaçari, os municípios beneficiados incluem Pojuca, Dias d'Ávila, Mata de São João e Lauro de Freitas.