Estudo inédito aponta 528 startups no setor marítimo e portuário

De acordo com o estudo “Mapeamento de Startups Marítimas e Portuárias”, 214 das shiptechs mapeadas (mais de 40% do total) desenvolvem soluções com uso de Big Data & Analytics. Inteligência Artificial/Machine Learning, com 85 startups, fica em segundo entre as principais tecnologias, à frente de Internet das Coisas (IoT), Sensores & Monitoramento (83).

O Mapeamento foi apresentado na Intermodal South America 2023 em São Paulo pela Wilson Sons, maior operador integrado de logística portuária e marítima do mercado brasileiro.

Existem em todo o mundo, 528 startups no setor marítimo e portuário ou com soluções que atendam diretamente a demandas do setor, distribuídas por 45 países em cinco continentes. Segundo o estudo inédito realizado pela Wilson Sons, com apoio do Cubo Maritime & Port, iniciativa do Cubo Itaú em parceria com Wilson Sons, Porto do Açu e Hidrovias do Brasil para promover a colaboração entre grandes corporações, startups, fundos de investimento e demais stakeholders do ecossistema portuário. Os Estados Unidos lideram o ranking, com 81 startups, seguidos de Israel, com 67. O Brasil fica na oitava posição, com 22 startups, e à frente de países como França (19), Espanha (17) e Noruega (12).

“A relevância econômica do setor, atrelado a seus conhecidos desafios operacionais na gestão, coordenação e segurança das atividades de navegação e atracação, vem chamando a atenção de startups e empreendedores mundo afora. Tal fato é evidenciado pela proliferação de soluções tecnológicas voltadas para a nossa indústria nos últimos anos”, destaca o CEO da companhia, Fernando Salek.

O CEO ainda afirma que “atualmente, existem cerca de 20 ecossistemas de inovação dedicados ao tema espalhados por todos os continentes, que englobam mais de 500 startups, com destaque para a quantidade oriunda de países como EUA, Holanda, Israel, Reino Unido e Cingapura".

Fernando Salek acredita no "potencial econômico" do setor e ressalta que "este número de startups ainda pode aumentar significativamente”.

Segundo o estudo apresentado na Intermodal South America 2023, em sua 27ª edição, em São Paulo, dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) indicam que entre 80% e 90% do comércio global são feitos pelo modal aquaviário, enquanto os produtos transportados somam cerca de US$ 5 trilhões em valor agregado.

O estudo também aponta mudanças, em larga escala, que deverão transformar o cenário global, com quatro tendências principais: proliferação de ship techs com soluções integradas; mudanças regulatórias focadas em descarbonização; colaboração e compartilhamento de dados (crowdsourcing); e operações remotas ou autônomas de navios e equipamentos portuários.

No caso das startups, a maioria das empresas mapeadas pelo estudo oferece soluções para gestão e monitoramento de frota (155). Em segundo lugar vêm aquelas (147) que apoiam frete e comércio internacional. Outras quatro categorias foram identificadas: serviços especializados (93), gestão de portos e terminais (64), cibersegurança e sustentabilidade (50) e construção e manutenção naval (18).



Sobre as tecnologias, no ranking por Tech Clusters, o destaque é o Big Data, com 214 startups (mais de 40% das shiptechs mapeadas). Ele é aplicado em manutenção preditiva, otimização de rotas, gestão de documentos, automatização de operações e construção de embarcações. Depois, com 85 startups no total, estão a Inteligência Artificial, que é utilizada para a otimização da programação de navios pelas empresas de navegação, e o Machine Learning, um subconjunto de IA, para prever o consumo de combustível e traçar rotas ideais para as embarcações.

“Vivemos um momento inédito do setor, em que a adoção de novas tecnologias permitirá tornar as operações nos portos e o transporte aquaviário de carga cada vez mais eficientes, seguros e sustentáveis. Precisamos aproveitar essa oportunidade e traduzir esse momento em ganhos de eficiência e uma atuação mais sustentável, promovendo o surgimento, o desenvolvimento e a proliferação de startups, com soluções de impacto para a nossa indústria”, afirma o diretor de Transformação Digital da Wilson Sons, Eduardo Valença.

Veja a íntegra do estudo “Mapeamento de Startups Marítimas e Portuárias”: (Mapeamento de startups marítimas e portuárias 2022)