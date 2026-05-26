Evento de petróleo e gás chega a Salvador nesta semana; veja detalhes

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Salvador será palco, a partir desta quarta-feira, 27, do Bahia Oil & Gas Energy (BOGE), o maior evento de petróleo e gás do Norte e Nordeste. A edição deste ano, que é totalmente gratuita, será realizada no Centro de Convenções até sexta-feira, 29.

O encontro, voltado para os profissionais do setor, contará com uma programação diversa, com conferências, inovação, negócios e integração energética. A proposta é promover o intercâmbio de conhecimento e incentivar soluções que aliem desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental.

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Incentivo à pesquisa e ao empreendedorismo

Na pauta das discussões estarão temas como inovação e sustentabilidade, exploração e produção, refino, mercado de gás natural e oportunidades de investimentos. Assim como na última edição, a Seção Técnica e o Congresso Acadêmico de 2026 receberam artigos de fora do Brasil.

Também foram firmadas parcerias com instituições estrangeiras que organizam outros congressos internacionais para que seus integrantes submetam trabalhos acadêmicos no BOGE e, em troca, os pesquisadores nacionais possam apresentar seus artigos no exterior.

O BOGE26 terá também uma Rodada de Negócios, que promove intercâmbios comerciais entre empresas nacionais e internacionais, compradoras e fornecedoras do setor.

Uma novidade do BOGE26 serão os cursos formativos, voltados para estudantes, profissionais e interessados nas atividades de petróleo e gás.

Duas plenárias

A programação inclui ainda duas plenárias principais, uma orientada a petróleo e outra a gás e derivados. Serão várias arenas, uma delas a ESG, voltada para discussão de temas ambientais, sociais e governança.

O evento terá ainda uma arena da inovação, arena comercial, visitas técnicas, arena de investimentos e o programa “Talentos do Futuro”, uma atividade voltada para a orientação profissional aos estudantes dos últimos anos de estudos técnicos e de engenharia.

O evento já tem o patrocínio master confirmado de várias empresas-chave do setor, tais como Petrobras, Transpetro, PetroReconcavo, Brava, Bahiagás e Acelen.