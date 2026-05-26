Gigante das entregas abre 500 vagas para centro logístico gigante em Salvador

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A Amazon abriu cerca de 500 vagas de emprego para reforçar a operação do novo Centro de Distribuição, instalado em Salvador. O espaço, localizado no bairro de Pirajá, funciona desde março e teve sua inauguração oficial realizada nesta segunda-feira, 25.

Atualmente, a unidade já conta com 304 trabalhadores, mas a expectativa da empresa é ampliar rapidamente esse número ainda em 2026.

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Novo centro é um dos maiores do Brasil

O empreendimento faz parte da expansão da Amazon na Bahia em parceria com a DHL Supply Chain, responsável pela logística da operação.

Segundo a empresa, o centro inaugurado na capital baiana é o segundo maior do Brasil voltado para entregas de itens do cotidiano, como arroz, café, sabão em pó, fraldas e outros produtos considerados essenciais.

Esses itens estão entre os mais comprados pelos consumidores baianos na plataforma.

Empresa quer acelerar contratações



De acordo com Solon Barrios, vice-presidente de Operações da DHL, a expectativa é contratar mais de 500 pessoas, sendo pelo menos 400 delas até julho.

O executivo destacou que não é necessário ter experiência anterior para trabalhar na operação.

“Uma das grandes vantagens de uma operação logística é que para ter o primeiro emprego aqui, não precisa ter experiência, só vontade de trabalhar”, afirmou.

As vagas abertas incluem funções como auxiliar de recebimento, auxiliar de embalagem, operador de empilhadeira e cargos administrativos.

Para participar do processo seletivo, o único requisito exigido é ter ensino médio completo.

Operação funciona 24 horas por dia

O regime de trabalho adotado no centro de distribuição é de três dias consecutivos de atividade, com jornadas de 12 horas, seguidos por dois dias de folga.

Cinco equipes se revezam para manter o funcionamento da unidade durante 24 horas por dia.

As oportunidades podem ser encontradas nas plataformas LinkedIn da DHL, Amazon Jobs e também pelo Sine Bahia.

Centro consegue enviar produtos no mesmo dia

A empresa também quer reforçar a equipe antes da realização do Amazon Prime Day, campanha promocional marcada para os dias 15 e 16 de julho, quando a expectativa de vendas aumenta significativamente.

O centro de distribuição opera no modelo fulfillment, sistema que engloba todo o processo logístico, desde a confirmação da compra até a entrega final ao cliente.

Com aproximadamente 30 mil metros quadrados de área total, a unidade tem capacidade inicial para processar até 100 mil pacotes por dia e realizar entregas na Bahia e em Sergipe no mesmo dia da compra.