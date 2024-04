Evento sobre mineração, Exposibram 2025 acontecerá na Bahia | A TARDE

O evento Exposibram (Expo & Congresso Brasileiro de Mineração), que é realizado anualmente, vai acontecer na Bahia em 2025. O anúncio aconteceu, nesta terça-feira, 26, após reunião entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o presidente da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral), Henrique Carballal, e o diretor-presidente do Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), Raul Jungmann.

A crescente relevância da Bahia na produção mineral é evidenciada pelos mais de 200 municípios que sediam projetos minerários e pelo significativo faturamento gerado em 2023. De acordo com dados do Ibram, o estado alcançou R$ 9,7 bilhões de faturamento com a mineração no último ano e, até 2028, serão investidos US$ 9 bilhões no setor.

Carballal destacou que a Bahia atualmente ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de produção mineral. "Devido às suas características geológicas, o estado baiano possui uma diversidade de minerais que nos posiciona estrategicamente no país. Receber um evento como este é, sem dúvida, motivo de satisfação. Temos a honra e fazermos todo o esforço para ser a mais bonita da história do Instituto", afirmou.