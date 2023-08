Expotech movimenta indústria baiana de cosméticos

Realizada nos dias 24 e 25 de julho, a Expotech, feira de exposição de produtos e fornecedores do setor de cosméticos, tintas e saneantes, trouxe um impacto positivo para o desenvolvimento da indústria baiana.

Mais de 60 expositores apresentaram para empresários de diferentes ramos do segmento as tendências tecnológicas, matérias primas, insumos, embalagens e novos equipamentos para o ambiente industrial. De acordo com o diretor da Expotech, Juan Lorenzo, a aproximação dos fornecedores com os empresários permite o impulsionamento dos negócios.

“Estamos trazendo novas tecnologias, novos produtos, novos fornecedores para a indústria de cosméticos, tintas e saneantes, notadamente a micro ou pequena e média empresa. Então isso permite o desenvolvimento da indústria baiana, que neste ramo, é muito pequena. Importamos muito mais produtos de outros estados, do os produzidos da própria Bahia. Precisamos ser um pólo de consumo do estado e ser um pólo exportador”, apontou ele.

Juan Lorenzo, Diretor da Expotech | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A feira ainda foi a oportunidade de trazer tendências e inovações no ramo de essências, como a trazida pela Scentec Essências e Fragrâncias. A partir das matérias primas da International Flavors and Fragrances (IFF), multinacional que atua no mercado de fragrâncias, a empresa aposta em criações olfativas que atendam as mais diferentes necessidades de produto no mercado.

“A troca de ideia, de informação, estão sendo muito construtivas entre nós e os clientes, e a nossa ideia esse ano foi trazer produtos focados em pele e cabelo, e também focados nos cuidados com o lar e da roupa. Trouxemos produtos e ideias inovadoras tanto na parte de formulação, quanto na parte de fragrância. Produtos fora do Brasil para gerar ideias para nossos clientes para futuros lançamento”, explica Douglas Santana, responsável pelo marketing e comunicação da Scentec Essências e Fragrâncias.

Douglas Santana, responsável pelo marketing e comunicação da Scentec Essências e Fragrâncias | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A impressão dos empresários que participaram da Expotech, é de que é possível desinibir ainda mais a indústria de cosméticos, tintas e saneantes na Bahia, já que é um ramo repleto de tendências e novas tecnologias. Assim aponta Rafael Lopes dos Reis, sócio gerente e fundador do Made in Market, importadora e distribuidora de produtos alimentares do Brasil, Alemanha e Portugal, que visitou as exposições dos segmentos.



“Há muito potencial de marcas, produtos e segmentos dos ramos de cosmético e tintas. Nós vemos isso com muita representatividade na Europa, principalmente em Portugal. É uma oportunidade enorme ter essa proximidade com a indústria brasileira, principalmente baiana. Vejo um grande potencial nos setores”.

Rafael Lopes dos Reis, sócio gerente e fundador do Made in Market | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE