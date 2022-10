Fabricante de carros elétricos vai instalar três fábricas na Bahia

A fabricante de carros elétricos BYD vai instalar três fábricas na Bahia. A empresa irá investir R$ 3 bilhões e gerará 1.200 empregos diretos durante o período de implantação das unidades. As unidades vão produzir chassis de ônibus e caminhões elétricos e veículos de passeio elétricos e híbridos, além de processar lítio e ferro fosfato.

O acordo foi assinado pelo Governo do Estado, representado pelo governador Rui Costa e os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, José Nunes Soares, e da Fazenda, Manoel Vitório. Já o Diretor Presidente da BYD do Brasil, Tie Li, assinou o protocolo de intenções em nome da empresa.

De acordo com o cronograma, todas as unidades começam a ser implantadas em junho de 2023. Duas delas devem estar concluídas em setembro de 2024, com início da operação em outubro. A terceira tem conclusão prevista para dezembro do mesmo ano, com início de operação em janeiro de 2025.

A contribuição do Estado da Bahia para viabilização do empreendimento inclui a concessão de incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032, de acordo com a legislação tributária estadual. Os benefícios baseiam-se na Lei nº 7.537/99, que institui o Programa Especial de Incentivo ao Setor Automotivo da Bahia (Proauto), e na Lei nº 7.980/2001 e Decreto n.º 8.205/2002, estaduais, que instituem o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica (Desenvolve).