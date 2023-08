Fed aumenta taxa de juros para maior nível em duas décadas

O Comitê de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve (Fed) decidiu elevar a taxa de juros básicos da economia em 0,25 ponto percental, para o intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano. É o maior patamar desde 2001;

A decisão unânime já era esperada pelos analistas do mercado financeiro, já que o Fed havia mantido a taxa entre 5% e 5,25 desde a última reunião do Fomc, em junho deste ano.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que novas altas seriam necessárias para trazer a inflação nos EUA de volta à meta de 2% e que não há previsão para afrouxamentos monetários “Há mais pressão para novos apertos na política monetária vindo”, disse no Fórum do Banco Central Europeu, no final de junho.