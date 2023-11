Feira Baiana de Agricultura Familiar terá produtos de diversas regiões | A TARDE

A 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária foi lançada nesta terça-feira, 14, no Mercado do Rio Vermelho, em Salvador. A edição acontece de 13 a 17 de dezembro, com produtos de todas as regiões da Bahia e de outros estados brasileiros, além de espaços inéditos para uma experiência que envolve de sabores e cultura. O evento ocorrerá no Parque Costa Azul, abrangendo uma área de 55 mil metros quadrados.

Entre as inovações, o evento traz a Tenda Brasil. O espaço será um destaque da feira, onde produtos de 32 empreendimentos de diferentes localidades do país serão expostos e comercializados. A Tenda Economia Solidária e a 1ª Feira Agroecológica da Bahia ainda compõem os espaços inéditos deste ano.

"Um local extremamente agradável para a família, onde você vai encontrar produtos saudáveis, conhecer onde são produzidos, como são transformados. Esses expositores também produzem para o próprio consumo e para as suas famílias, isso significa dizer que são alimentos saudáveis . E todos os mais de 2 mil produtos, que envolvem mais de 400 cooperativas, serão apresentados para você. E este ano temos novidades, como a Feira Agroecológica, que é constituída de produtos orgânicos. E teremos a Tenda Brasil, onde além dos baianos, estaremos recebendo produtos de todo o Brasil", destacou o destacou o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro.

A Feira é a maior do Brasil no segmento da agricultura familiar. No âmbito da estrutura, serão 27 Armazéns Territoriais, espaços de comercialização de mais de 1.500 produtos de todo o estado. As comunidades quilombolas e os povos indígenas também terão espaço reservado, com duas tendas que trarão a diversidade de suas culturas e tradições para o público.

Os visitantes da Praça Gastronômica poderão ter uma experiência culinária diferenciada, com uma variedade de estabelecimentos e um cardápio diversificado, com destaque para o Restaurante do Empório da Agricultura Familiar, que tem sua sede no Mercado do Rio Vermelho, na capital baiana. Espaços como a licuriteria, umbuteria, cachaçaria, hamburgueria, cafeteria e chocolateria, também fazem parte da grade que compõe a iniciativa.

Música e meio ambiente

A Feira que acontece no início do Verão 2023 ainda tem programação musical para todos os gostos, com ritmos que vão desde o samba e forró até o axé, sertanejo e pop, além de contar com nomes da música baiana e regional. No evento, também será realizado o 1º Festival de Samba de Roda da Bahia, que homenageará a líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, do Quilombo Pitanga dos Palmares.

Catadores e catadoras de materiais recicláveis do Centro de Arte e Meio Ambiente (CAM) estarão presentes favorecendo a diminuição dos impactos socioambientais e o fomento à economia solidária, empreendedorismo e inovação e a geração de trabalho e renda, por meio da gestão de resíduos gerados. O evento contará também com um espaço de adoção de animais.

A 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária é realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes-Bahia), com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem).

Thais Seixas / Ag, A TARDE