Feira de São João retorna à Ceasa e prevê movimentar economia baiana | A TARDE

O mês de junho chegou e com ele a ‘Feira de São João’, realizada anualmente dentro da Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa), que deve movimentar a economia baiana durante todo o período junino. A tradicional feira, realizada no entorno do antigo frigorífico, inicia nesta quarta-feira, 5, e segue até 28 de junho. Neste ano, a Ceasa já movimentou mais de R$ 1 milhão com a venda de amendoim e R$ 3,8 milhões com a de milho verde.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), órgão que administra o equipamento, o preço médio da saca de amendoim está R$ 260 e o cento do milho custa R$ 100.

Segundo Alberto Queiroz, diretor de Gestão de Mercados e Centrais de Abastecimento, o local registrou a entrada de 142,7 toneladas de amendoim e 1.202,6 toneladas de milho verde de janeiro a maio deste ano, o que representa uma movimentação de aproximadamente R$ 4,9 milhões na economia local.

“A Feira de São João na Ceasa é importante para o desenvolvimento econômico, pois nós damos condições aos pequenos produtores, além dos grandes atacadistas, a terem acesso a uma feira organizada, onde o consumidor pode encontrar os produtos em excelentes condições e bons preços”, ressaltou.

Funcionamento

A Feira de São João acontece no horário de funcionamento da Ceasa. Às segundas, quartas e sextas-feiras, o local abre os portões às 3 horas para permissionários e funcionários, às 4 horas para clientes e encerra às 17 horas. Já nas terças, quintas e sábados, a abertura dos portões é às 5 horas para todos, com encerramento às 17h na terça e quinta e no sábado às 13h. A Ceasa não funciona aos domingos.

