Feira tem máquinas agrícolas que custam até R$ 6 milhões

- Foto: Miriam Hermes / Ag. A TARDE

Nos 246 mil m² do complexo da 18ª Bahia Farm Show (BFS) em Luís Eduardo Magalhães, os visitantes se deparam com imensas máquinas colheitadeiras que custam mais de R$ 6 milhões e se destinam a grandes lavouras, mas também encontram pequenos tratores para a agricultura familiar que custam em torno de R$ 70 mil.

O evento foi aberto dia 11 de junho e termina no próximo sábado com lançamentos diários das últimas novidades em maquinários e implementos agropecuários, que atraem além dos produtores da região oeste, também compradores de outros estados.

Produtor rural do estado do Piauí, Mariano Gomes, procurava ontem por uma semeadeira e um trator de grande porte. “Já vi algumas opções, mas ainda não decidi quais que vou comprar. Estou avaliando os preços e as condições de pagamento. Até sábado, com certeza, terei escolhido a melhor opção para a nossa produção”, disse ele, que é produtor de soja e milho.

“Tudo que o produtor rural precisa para a atividade, ele encontra na BFS”, afirmou o presidente da Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba), Fabio Martins.

Ele destacou que as indústrias voltadas para a produção deste maquinário “incorporaram as novas tecnologias e a cada ano trazem produtos mais sofisticados, que contribuem para o aumento da produção e produtividade”. Citou como exemplo o alcance das máquinas semeadeiras que chegam a ter 40 metros de largura, agilizando o trabalho, economizando combustíveis e reduzindo o movimento do maquinário na área de cultivo.

Os aviões agrícolas utilizados para pulverização das lavouras também chamam a atenção do complexo da feira. “Estou comparando os preços e pretendo comprar um deles”, enfatizou o produtor rural Gilmar Gonçalvez, salientando que os valores giram em torno de R$ 7 milhões.

Com preços mais acessíveis, outro produto que está atraindo agricultores são os drones utilizados para acompanhar o desenvolvimento das plantas, bem como para aplicar produtos. “Os pulverizadores com capacidade para carregar 50 litros custam R$ 210 mil. Já com tanque de 20 litros fica em torno de R$ 140 mil”, afirmou o promotor de vendas, Joaquim Alves.

Na programação de hoje (13) tem o painel Agricultura Sustentável e o Encontro do Comité Gestor do Matopiba. Também as palestras: produtos biológicos na agricultura e análise de microorganismos no solo e edificando o futuro sustentável das empresas familiares do agronegócio: Governança, sucessão e ESG.