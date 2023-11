Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% em dívidas | A TARDE

Começou nesta segunda-feira, 30, a 30°edição do Feirão Serasa Limpa, que oferta descontos de dívidas que podem chegar a 99%.

Mais de 500 empresas do setor bancário, financeiro, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras participam do feirão, que também contará com ofertas do Desenrola e a adesão inédita de empresas de energia como Enel e Light. A ação termina no dia 30 de novembro.

No período, os consumidores terão mais de 530 milhões de ofertas de dívidas disponíveis para negociação online. Serão ofertados parcelamento em até 72 vezes e pagamento via Pix, em que o nome fica limpo na hora.

É possível conferir a lista completa das empresas participantes no site oficial. Além do feirão online, a Serasa promove edições presenciais do Feirão em cinco cidades. Em Salvador (BA), nos dias 7 a 11 de novembro.

Para negociar online, é preciso acessar o site www.serasa.com.br ou o app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.