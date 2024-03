Ferreira Costa inaugura nova loja no Vale dos Barris | A TARDE

Uma solenidade com a presença de jornalistas marcou ontem a inauguração da segunda loja do Home Center Ferreira Costa em Salvador. A nova unidade, localizada no Vale dos Barris, nº 125, está prevista para ser aberta ao público amanhã pela tarde. De acordo com o diretor-superintendente do grupo, Guilherme Costa, os últimos detalhes, relativos justamente ao acesso ao estabelecimento (sinalização visual), contudo, podem retardar em um ou dois dias o início da operação. Fora isso, já está tudo no lugar.

“Chegamos à Bahia em 2008, com a abertura da loja da avenida Paralela, e fomos muito bem acolhidos. Vamos para 16 anos no mercado baiano, e continuaremos investindo no estado”, disse o superintendente.

Com investimento de R$ 100 milhões, a instalação conta com 56 mil metros quadrados de área construída, 13 mil m² de área de vendas, mall com 30 pontos comerciais e 786 vagas gratuitas de estacionamento, sendo oito com recarga para veículos elétricos. A estimativa é que o empreendimento gere cerca de mil empregos diretos.

Ao todo são mais de 80 mil itens para casa, reforma, construção e decoração, distribuídos em 38 categorias. A unidade dos Barris é a nona do grupo Ferreira Costa, empresa 100% nacional, que em 2024 completa 140 anos de história, é nascida no interior de Pernambuco, e possui operação em cinco estados do Nordeste – além da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Durante um tour guiado pela loja, o diretor comercial Conrado Costa destacou o espaço dedicado aos cerca de 1,8 mil modelos de pisos e revestimentos, segundo ele, segmento que já foi o carro-chefe do negócio, responsável por até 30% do faturamento, hoje com cerca de 20%. Não que o setor tenha diminuído em importância. “As outras áreas é que cresceram”, frisou.

São esperados até cinco mil clientes por dia no local. Ainda segundo o diretor, em breve novas lojas do grupo deverão ser abertas em Lauro de Freitas, Fortaleza (CE) e Brasília (DF). Além dos dois endereços na capital, a empresa mantém dois centros de distribuição na Grande Salvador, e espera inaugurar um terceiro. O esforço é no sentido de melhorar ainda mais a logística, diminuindo o tempo de entrega de produtos para até o mesmo dia (pedidos até 12h), ou no dia seguinte à compra, falou Conrado Costa.

Uma usina fotovoltaica será instalada nos próximos 30 dias para geração da própria energia. As iniciativas em sustentabilidade renderam reconhecimento ambiental internacional ao empreendimento, através da certificação Edge (Excellence in Design For Greater Efficiencies), criada pelo órgão do Banco Mundial, IFC (International Finance Corporation). Além do Edge, a unidade possui o selo ouro do programa IPTU Verde da Prefeitura de Salvador.

Serviços disponíveis

Gerente geral da loja dos Barris, Pedro Souto destacou os diversos serviços à disposição dos clientes, como centro automotivo, lista de casamento, bordado de toalhas, espaço design, clique e retire, além de “entrega expressa” para compras pelo site www.ferreiracosta.com ou aplicativo. Souto falou ainda que o mall conta com praça de alimentação, café e lojas, como Sal e Brasa, Tempero da Fazenda e Lupo.

O gestor, que comandou a unidade da Paralela, afirmou que a “casa” está pronta para receber os clientes. “Estamos com muitas novidades e preparamos ofertas especiais para este período de inauguração”, disse Souto.

Desde a construção até a abertura da loja, foram geradas mais de 1.500 vagas de empregos diretos e indiretos. Para acompanhar as novas oportunidades de trabalho, os interessados em fazer parte da empresa podem cadastrar o currículo no endereço eletrônico carreiras.ferreiracosta.com.