FMI eleva projeção do crescimento da economia do Brasil | A TARDE

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou a projeção de crescimento da economia para 3,1% em 2023, um ponto percentual em relação ao último relatório, em julho. Os dados são da “Perspectiva Econômica Global”, divulgada nesta terça-feira, 10.

Segundo a entidade, um dos motivos para o crescimento da expectativa de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é devido a “uma agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre de 2023”. “O consumo também se manteve forte, apoiado pelo estímulo fiscal”, completou no relatório.

O Fundo também melhorou seu cenário para 2024, com crescimento do PIB brasileiro de 1,5%, contra 1,2% em julho. As estimativas para o PIB da América Latina e Caribe também melhoraram em 0,4 e 0,1 ponto percentual em 2023 e 2024, respectivamente, expansão de 2,3% em cada um dos anos, ante 1,9% em julho.

O cenário do FMI coloca o Brasil em ritmo superior ao do crescimento esperado para a economia global neste ano, mas abaixo do previsto para países emergentes e em desenvolvimento, de 4%. Economias como China, Índia e México devem crescer em ritmo superior ao do Brasil, na visão do Fundo. No longo prazo, o País deve seguir crescendo de forma tímida. O Fundo prevê alta de 2,0% do PIB local em 2028.