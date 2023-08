Ford anuncia venda de fábrica em Camaçari ao governo do Estado

A Ford anunciou nesta sexta-feira, 11, que fechou acordo de reversão da propriedade da fábrica de Camaçari para o governo da Bahia. Com isso, a unidade da fábrica da montadora americana, que há meses está em negociação com a chinesa BYD pela compra das instalações, será negociada diretamente com o governo do estado.

Segundo anúncio, o acordo tem a finalidade de simplificar e agilizar o processo de transição de propriedade da fábrica, contribuindo para geração de valor ao Estado e à comunidade baiana.

“Esse processo seguirá a legislação vigente, que prevê posterior indenização para a empresa em valores compatíveis com o mercado”, informou a Ford em nota. O valor, porém, não foi revelado.

Recentemente, o governo do Estado anunciou investimentos de R$ 3 bilhões em três fábricas no Estado, uma de automóveis, uma de chassi de caminhões e outro de ônibus, e futuramente uma unidade para processamento de lítio.

Em 2021, a fábrica de Camaçari encerrou suas atividades em meio à crise vivida no setor automotivo. Segundo informações do Metrópoles, além da negociação da planta, temas como cortes de ICMS para carros elétricos e outros incentivos fiscais também serão tratados com a montadora chinesa