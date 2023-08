Fórum do Comércio reúne representantes econômicos e políticos

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA) e o Sebrae deram início nesta quarta-feira, 30, ao Fórum do Comércio, evento que promove palestras e oficinas para incentivar micro e pequenas empresas a acompanharem as transformações e inovações do mercado.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, o evento tem o objetivo de mostrar aos empresários formas de alavancar ainda mais os seus negócios com as mudanças no setor do comércio.

“Nosso mote é ‘Inovar para Transformar’. Estamos com uma programação vasta, muito inteligente e acho que quem vier a esse fórum vai sair daqui satisfeito. Trazemos novidades para que o empresário desenvolva bem os seus trabalhos. Queremos mais emprego, mais renda, e pagar imposto”, aponta Fernandes.

Presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes | Foto: Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Em paralelo com as palestras e os painéis, acontecem as apresentações de estandes de produtos e serviços de empresas e startups parceiras do Fecomércio-BA. Foi possibilitado também o Mão na Massa, espaço para a realização de oficinas gratuitas, ministradas por especialistas renomados. Às 19h, acontece o The Match, encontro de negócios, exclusivo para convidados, com formato lúdico e inovador, entre empresários e startups com soluções para o comércio de bens, serviços e turismo.

Segundo o presidente Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, toda a programação foi pensada para alinhar as inovações com o cenário de crescimento do comércio e seus resultados positivos nos últimos anos.

“A Bahia é o principal estado do Brasil, e Salvador é a cidade símbolo do Brasil. Daqui surgiram todas as culturas brasileiras, que se erradicaram em todo o país. A Bahia, como quarto maior escola eleitoral do país, tem buscado manter a sua linha desenvolvimentista, alinhando o progresso e o desenvolvimento econômico ao investimento público. A cidade fechou com a geração de 70 mil empregos nos últimos dois anos, e isso é mercê da preparação de mão de obra e requalificação dela para entronização no mercado”,

É o que pensa também o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que destacou os principais feitos da prefeitura para incentivar o setor.

“O comércio, junto com serviços, representam 59% do nosso PIB e geram quase 16% dos empregos formais em nossa cidade. São realizados um conjunto de ações que melhoram a capacidade de abertura de novos negócios na capital ”, apontou o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Prefeito Bruno Reis, na abertura do Fórum do Comércio | Foto: Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

“Conseguimos reduzir o tempo de abertura das empresas, que eram de mais de 30 dias, para seis horas. Além de um conjunto de estímulos e incentivos fiscais, demandas do setor do comércio, como a isenção da taxa de publicidade nos shoppings, deixar de cobrar IPTU dos mezaninos, um conjunto de ações que vem melhorando a capacidade de abertura de novos negócios na cidade, além de diversos investimentos públicos”, continuou o gestor municipal.



Neste primeiro dia de evento, estiveram presentes o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Ben, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Trados, o presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelor Fernandes, do Superintendente do Sebrae-BA, Jorge Khoury, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o vice-governador Geraldo Júnior, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, o diretor do Conselho Deliberativo do Sebrae-BA, Vitor Lopes, além de inúmeros representantes econômicos e políticos estaduais e municipais.

O evento acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 10h30 e segue até às 17h45, do dia 31 de agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas, por turno (manhã/tarde), no site da Sympla: https://bit.ly/forumdocomercio2023.

Programação

Dia 31/08

9h - Palestra: Liderança disruptiva: habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã​

Sandro Magaldi

10h15 - Vozes do empreendedorismo feminino

Alana Sales

Jussara Prado

Christina Korp

Juliana Aquino

Lílian Marins

11h30 - Painel: Inteligência Artificial: Impactos na experiência do cliente​

Rufo Paganini

Cláudia Vale

Raquel Macedo

14h - Painel: Práticas ESG nos micro e pequenos negócios do comércio​

Estevan Sartorelli

Paulo Henrique

Margot Azevedo

15h30 - Painel: Inovação no Turismo​

Sérgio Guerreiro

Marta Poggi

Ana Clévia Guerreiro

17h - Cerimônia de outorga da medalha​

17h45 – Palestra: Inovar para Transformar Vendendo mais e Melhor

Ricardo Rocha - Head de Plataforma Seller da LuizaLabs | Magalu