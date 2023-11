Fórum Nordeste de Economia Circular reúne mais de 200 palestrantes | A TARDE

Idealizado com o objetivo de mobilizar governos, empresas, entidades não-governamentais e a sociedade civil para o debate e o engajamento em ações que ajudem a preservar o meio ambiente, bem como o avanço em questões humanitárias, começa hoje em Salvador o I Fórum Nordeste de Economia Circular.

O evento, 100% gratuito, aberto ao público e com jornada digital (online), acontece simultaneamente em cinco espaços da capital, entre os museus de Arte da Bahia, Carlos Costa Pinto, de Arte Contemporânea, Geológico, e na Sala de Arte Cinema do Museu.

Na pauta do encontro estão temas como, negócios circulares, políticas públicas rumo à sustentabilidade, economia verde, solidária, descarbonização, design circular, mudança de comportamento, entre muitos outros. Especialista em economia criativa e gestão colaborativa, a organizadora do fórum, Lídice Berman, fala em mais de 200 palestrantes de diversas regiões do Brasil, e também de outros países.

Abertura

Hoje, na abertura dos trabalhos, às 8h55, o seminário "Se não agora, quando?" vai contar com a participação (virtual) do deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy, a xamã Alba Maria, Marcos Terena (liderança indígena) e Vera Santana, produtora cultural e fundadora do Gentilização, hub de práticas Gentis. A reunião é no Museu de Arte da Bahia, na sala Mãe Bernadete.

Ainda hoje tem conferência sobre a história das convenções sobre o clima, palestra tratando de "comunicação criativa e formas de engajar a sociedade na economia circular"; "logística reversa e responsabilidade compartilhada"; "água circular: da sustentabilidade hídrica ao saneamento ecológico"; "cidades lixo zero"; feira agroecológica, entre outras muitas realizações.

A agenda é extensa e deve ser conferida no endereço na internet https://nordesteeconomiacircular.com.br. O governo do Estado é um dos patrocinadores do projeto, que conta com a cooperação técnica do Consórcio do Nordeste, autarquia formada pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

"Essa é a provocação do Fórum, a quantidade de dias, pessoas, conteúdos e especialistas. São mais de 200, vindo de várias regiões do Brasil, justamente porque a economia circular não é mais um conteúdo da moda, não se trata mais de tendência, mas um caminho que a gente precisa tratar de forma coletiva, integrada e sistêmica, em busca de transformações necessárias para a sobrevivência", diz Lídice.

Ainda de acordo com ela, a temática possui grande abrangência, "com pauta muito plural", além também de uma série de desdobramentos, "como a parte de inovação e tecnologia, onde já temos novos negócios circulares, tem a questão da humanização do processo, a cadeia produtiva dos catadores, que são grandes responsáveis e protagonistas desse processo de circularidade, e que precisam ser visibilizados".

"Não é mais falar de benefício. É preciso se responsabilizar, não dá para entregar tudo a governos, tratar tudo como caso de política pública. Enquanto sociedade precisamos também entender o nosso papel. O caminho é entender nosso papel, porque não dá para falar de circularidade fora de um processo integrado de inteligência coletiva, onde envolve poder público, lideranças políticas, a social civil, a indústria, uma cadeia gigante de agentes de transformação".