França vai destruir 30 mil hectares de vinhedos por queda na demanda por vinho

Com queda na demanda, França vai destruir vinhedos - Foto: AFP

A Comissão Europeia aprovou um financiamento de 120 milhões de euros para a França remover permanentemente uma parte dos vinhedos do país. A medida representa uma redução de cerca de 30 mil hectares, ou 4% do total das plantações

Os produtores de vinho franceses enfrentam uma diminuição no consumo deste produto devido à inflação e às mudanças nas preferências em um país onde a cultura do vinho teve um grande peso histórico, mas que agora vê o consumo de cerveja crescer.

Ante o excesso de garrafas que sobram, as autoridades subsidiam os produtores para que as retirem do mercado e as transformem em álcool destinado a perfumes e a soluções hidroalcoólicas.

Inicialmente, as autoridades francesas haviam previsto destinar cerca de 160 milhões de euros (US$ 174 milhões ou R$ 868 milhões na cotação atual), mas anunciaram nesta sexta-feira que estavam aumentando esse subsídio para 200 milhões de euros.

Essa crise do vinho é notada especialmente naquelas regiões com uma grande presença de produtores, como a Gironda (sudoeste) e Languedoc (sudeste). Além da França, a crise também está afetando especialmente a Espanha e Portugal.