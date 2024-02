Fundo chega à Bahia com R$ 6 milhões para os pequenos empreendedores | A TARDE

O fundo de investimento de impacto Estímulo chega à Bahia com projeção de oferecer R$ 6 milhões para apoiar pequenos empreendedores com negócios estabelecidos no estado. Presente em nove estados brasileiros, a expectativa da empresa é gerar 1,4 mil empregos e mais de 4 mil pessoas impactadas pela ação em um ano.

O modelo do fundo de investimento de impacto consiste no conceito de blended finance, que atrai investimento de instituições, e transforma as doações em fomentos de impacto socioambiental. Neste caso, os recursos são direcionados ao incentivo de pequenos negócios.

“A Bahia tem mais de 369 mil pequenas empresas, há um potencial enorme na região e queremos ajudá-las a crescer. Hoje, o Estímulo está disponível para 64% das MPEs no Brasil, com a chegada à Bahia e mais dois estados agora em janeiro, vamos contemplar 81% dessas empresas no país”, conta Vinicius Poit, CEO do Estímulo.

A meta da empresa é fomentar o empreendedorismo local em todo o estado e atrair parceiros que possam contribuir com a arrecadação da quantia. Para ser elegível ao empréstimo, o empreendedor deve ter um negócio estabelecido na Bahia ou em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Parará, Pernambuco e Ceará.

Os pequenos empreendedores interessados podem se inscrever por meio do site do Estímulo e ter, entre os requisitos, CNPJ ativo e regularizado há pelo menos dois anos, faturamento médio mensal entre R$10 mil e R$400 mil, bom histórico de crédito e pagamento de contas em dia. O pedido de crédito deve ser feito em nome do sócio registrado no contrato social da empresa. Não é exigido garantia. O período de carência é de até 2 meses, com parcelas fixas que podem ser de até 24 vezes.

O Estímulo nasceu em maio de 2020 com o propósito de evitar o fechamento de pequenos negócios impactados pela crise gerada pelo lockdown - confinamento durante a pandemia para conter a disseminação da covid-19. A empresa oferece aos pequenos empreendedores um pacote de soluções como crédito facilitado, educação personalizada e rede de conexão.

Em 2023, o fundo chegou a R$192 milhões em apoio financeiro, triplicando o valor inicial captado. Atualmente, registra 105 mil empreendedores inscritos. Cerca de 3,3 mil empreendedores foram beneficiados com crédito, gerando 34 mil empregos e renda para colaboradores e suas famílias. A maioria, 89% das empresas impactadas, está em regiões de baixa renda.

Além da ajuda financeira, há uma grande rede de apoio e educação dos empreendedores, visando ao sucesso dos negócios. Entre eles, BTG Pactual, B3, Serasa, Santander, Master, Meta e Google.