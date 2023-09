Fundo Mubadala, dono da Refinaria de Mataripe, compra rede de academia

O fundo árabe Mubadala Capital, que é dono da Refinaria de Mataripe, na Bahia, anunciou a aquisição da Bluefit Academias, concorrente da Smart Fit. A operação envolve o investimento de R$ 464 milhões por 51% do capital social da empresa.

A informação foi divulgada pela Bluefit aos investidores neste sábado, 2. A Bluefit foi fundada em abril de 2015, com sua primeira unidade em Santo André, São Paulo. A empresa tem mais de 100 academias, com mais de 200 mil alunos ativos, em 17 estados do país. O começo das atividades no estado foi em 2019.

Em Salvador, ela tem unidades na Graça e no Caminho das Árvores. Ela ainda tem uma unidade no município de Barreiras, no Oeste da Bahia.

O Fundo



A Mubadala é um investidor ativo que aloca capital em uma variedade de ativos, setores e regiões para o benefício dos Emirados Árabes Unidos.

Em 24 de março de 2021, o conselho da Petrobras aprovou a venda da RLAM para a Mubadala Capital pelo valor de US$ 1,65 bi. Ela criou a empresa Acelen para a administração da Refinaria de Mataripe, localizada no município de São Francisco do Conde (BA).