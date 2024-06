FUP avalia que indicações de Magda mostram diversidade na Petrobras

Presidente da Petrobras, Magda Chambriard - Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) avaliou a indicação para a diretoria da Petrobras de mais duas mulheres, Sylvia dos Anjos e Renata Baruzzi. Elas se juntam à Clarice Coppetti também diretora, e à Rosângela Buzanelli, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da companhia.

“Uma equipe de mulheres com grande capacidade técnica, conhecimento e sensibilidade humana, que, sob a liderança da presidente Magda Chambriard, contribuirão para o fortalecimento da maior empresa do país”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, ao destacar que este é um fato inédito na alta administração da estatal que, na atual gestão, mostra seu comprometimento também com a diversidade de gênero.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta sexta-feira, 14, o nome de três novos diretores para substituir executivos da gestão anterior. Sylvia dos Anjos substitui Joelson Mendes na diretoria de Exploração e Produção. Já Renata Baruzzi será a nova diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, no lugar de Carlos Travassos. Fernando Melgarejo vai para a diretoria Financeira e de Relações com os Investidores.

Após a transição, dos nove cargos que formam a Diretoria Executiva da Petrobras, incluindo a presidência, quatro serão ocupados por mulheres.