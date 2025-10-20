Gasolina fica 4,9% mais barata para distribuidoras da Petrobras

Essa é a segunda redução neste ano - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 20, que deve reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras em 4,9%. Com isso, o preço médio de venda da empresa na refinaria passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro — o que equivale a uma redução de R$ 0,14 em relação ao valor atual.

A mudança começa a valer a partir de terça-feira, 21. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36/litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%.

A última redução da gasolina feita pela Petrobras foi em junho deste ano, quando a companhia reduziu o preço para as distribuidoras em R$ 0,17 por litro, para R$ 2,85. Essa é a segunda queda no ano.

Diesel também vai ficar barato?

Para o diesel, a Petrobras está mantendo "neste momento" seus preços de venda para as distribuidoras. Desde março de 2025, a Petrobras realizou três reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%.

Na semana passada, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, foi às redes sociais para comentar sobre o preço da commodity. Sem entrar em detalhes, ela afirmou que “uma figura vale mais do que muitas palavras”, ao postar um gráfico com a cotação do barril em queda.