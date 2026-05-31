ECONOMIA
Gigante do agro faz investimento e anuncia fábrica de R$ 100 milhões
Carolina Soil construirá unidade automatizada em São Paulo
A Carolina Soil, referência nacional na produção de substratos para mudas, anunciou um dos maiores investimentos de sua trajetória. A empresa vai aplicar mais de R$ 100 milhões na construção de uma nova fábrica em Pardinho, no interior de São Paulo, em um movimento que busca ampliar sua presença no mercado brasileiro e acompanhar o avanço do agronegócio.
A nova unidade tem previsão de iniciar as operações no primeiro trimestre de 2027 e representa a maior aposta da companhia desde sua fundação, há 25 anos.
Nova fábrica deve dobrar capacidade produtiva
Desde 2021 sob controle do grupo dinamarquês Pindstrup, a Carolina Soil pretende utilizar o novo empreendimento para expandir significativamente sua produção.
A expectativa da empresa é dobrar a capacidade produtiva com a instalação da planta industrial paulista, que contará com equipamentos de última geração e operação totalmente automatizada.
O projeto também faz parte da estratégia da companhia para atender uma demanda crescente do setor agrícola brasileiro.
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Mercado segue em expansão
O anúncio ocorre em um momento de crescimento para o segmento de substratos no país.
Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia para Produção Vegetal (Abisolo) apontam que o mercado registrou alta de 22,8% em 2025, movimentando R$ 517,2 milhões.
Os substratos são utilizados na formação de mudas de diferentes culturas, incluindo florestas comerciais, café, hortaliças, tabaco e flores.
Segundo o CEO da Carolina Soil, Anderson Schaefer, o avanço da demanda está diretamente ligado à expansão dessas cadeias produtivas.
Empresa aposta em eficiência e sustentabilidade
Além do aumento da produção, a nova unidade deve trazer melhorias para a operação da companhia.
A expectativa é ampliar a eficiência industrial, garantir maior padronização dos produtos e reduzir riscos de contaminação durante os processos produtivos.
A empresa também acredita que as novas tecnologias contribuirão para aumentar a previsibilidade dos resultados obtidos pelos produtores que utilizam os substratos.
Estratégia mira crescimento de longo prazo
Atualmente, a Carolina Soil possui uma fábrica em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
Com a chegada da unidade em São Paulo, a companhia também prevê investimentos na formação de profissionais capacitados para operar os novos sistemas tecnológicos que serão incorporados à planta.
De acordo com Anderson Schaefer, o aporte integra uma estratégia de longo prazo voltada para acompanhar o crescimento do setor e ampliar a oferta de soluções destinadas à produção vegetal no Brasil.