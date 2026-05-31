Gigante do agro faz investimento e anuncia fábrica de R$ 100 milhões

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Carolina Soil, referência nacional na produção de substratos para mudas, anunciou um dos maiores investimentos de sua trajetória. A empresa vai aplicar mais de R$ 100 milhões na construção de uma nova fábrica em Pardinho, no interior de São Paulo, em um movimento que busca ampliar sua presença no mercado brasileiro e acompanhar o avanço do agronegócio.

A nova unidade tem previsão de iniciar as operações no primeiro trimestre de 2027 e representa a maior aposta da companhia desde sua fundação, há 25 anos.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nova fábrica deve dobrar capacidade produtiva

Desde 2021 sob controle do grupo dinamarquês Pindstrup, a Carolina Soil pretende utilizar o novo empreendimento para expandir significativamente sua produção.

A expectativa da empresa é dobrar a capacidade produtiva com a instalação da planta industrial paulista, que contará com equipamentos de última geração e operação totalmente automatizada.

O projeto também faz parte da estratégia da companhia para atender uma demanda crescente do setor agrícola brasileiro.

Mercado segue em expansão



O anúncio ocorre em um momento de crescimento para o segmento de substratos no país.

Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia para Produção Vegetal (Abisolo) apontam que o mercado registrou alta de 22,8% em 2025, movimentando R$ 517,2 milhões.

Os substratos são utilizados na formação de mudas de diferentes culturas, incluindo florestas comerciais, café, hortaliças, tabaco e flores.

Segundo o CEO da Carolina Soil, Anderson Schaefer, o avanço da demanda está diretamente ligado à expansão dessas cadeias produtivas.

Empresa aposta em eficiência e sustentabilidade

Além do aumento da produção, a nova unidade deve trazer melhorias para a operação da companhia.

A expectativa é ampliar a eficiência industrial, garantir maior padronização dos produtos e reduzir riscos de contaminação durante os processos produtivos.

A empresa também acredita que as novas tecnologias contribuirão para aumentar a previsibilidade dos resultados obtidos pelos produtores que utilizam os substratos.

Estratégia mira crescimento de longo prazo

Atualmente, a Carolina Soil possui uma fábrica em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Com a chegada da unidade em São Paulo, a companhia também prevê investimentos na formação de profissionais capacitados para operar os novos sistemas tecnológicos que serão incorporados à planta.

De acordo com Anderson Schaefer, o aporte integra uma estratégia de longo prazo voltada para acompanhar o crescimento do setor e ampliar a oferta de soluções destinadas à produção vegetal no Brasil.