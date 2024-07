Gol e Azul iniciam venda de voos compartilhados

Os clientes poderão pesquisar trechos nacionais exclusivos de uma ou de outra companhia - Foto: Aeroin / Divulgação

A partir desta quinta-feira, 11, a Gol e a Azul iniciam as vendas de 40 malhas aéreas após o acordo de codeshare, anunciado no final de maio, para compartilharem os mesmos voos. A fusão inclui rotas domésticas exclusivas e não é válida para trechos atendidos por ambas as empresas.

Nos canais de vendas da Azul, já estão disponíveis 20 itinerários operados pela GOL: Belém-Rio Branco, Confins-São José dos Campos, Curitiba-São José dos Campos, Juazeiro do Norte-Galeão, Pato Branco-Brasília, Recife-São José dos Campos, São Gabriel da Cachoeira-Guarulhos, Tabatinga-Brasília, Tabatinga-Guarulhos, Tefé-Brasília, Tefé-Guarulhos, Uruguaiana-Brasília, Viracopos-Boa Vista, Viracopos-Porto Velho, Viracopos-Rio Branco, além dos que já estavam no sistema Manaus-Rio Branco, Fortaleza-Galeão, Curitiba-Brasília, Manaus-Guarulhos, Manaus-Brasília, Brasília-Boa Vista, Brasília-Porto Velho e Brasília-Rio Branco

Inicialmente foram contempladas cinco rotas ligando cidades do interior do Brasil atendidos pela Azul a aeroportos já operados pela Gol para voos a partir de 20/07/24. Os clientes podem comprar diretamente nos canais de venda da companhia passagens de voos da Azul no Amazonas, entre Manaus (MAO) e Tefé (TFF); Mato Grosso, ligando Cuiabá (CGB) a Alta Floresta (AFL); no Pará, de Belém (BEL) para Altamira (ATM); em Minas Gerais, entre Belo Horizonte (CNF) e Ipatinga/Vale do Aço (IPN) e de Campinas/Viracopos (VCP) ao aeroporto de Correia Pinto (EEA), na serra catarinense, atendendo a região de Lages (SC).

A partir de hoje, outros 15 voos com conexão entre capitais atendidas pela Gol e cidades do interior operadas pela Azul serão somados ao leque de opções aos clientes para viagens a partir de 10/08/24.

Os clientes poderão pesquisar trechos nacionais exclusivos de uma ou de outra companhia e comprar pelos canais de vendas da Azul e da GOL, encontrando uma possibilidade maior de destinos. As rotas que são operadas por ambas as companhias não entram no codeshare.

O check-in deve ser feito nos canais digitais ou balcões da companhia aérea que opera o voo ou o primeiro trecho no caso de voos com conexão, independentemente da companhia que vendeu a passagem. No caso de voos com conexão, o cliente receberá todos os cartões de embarque de sua viagem no check-in.

O despacho de bagagens segue a mesma regra do check-in. Deve ser realizado com a companhia aérea que opera o voo ou o primeiro trecho, e serão entregues no destino final, independente de conexão com a outra companhia. Remarcações e cancelamentos de reservas devem ser tratados com a companhia que vendeu a passagem.

As facilidades adicionais e itens opcionais, como assentos especiais e bagagens despachadas, além de benefícios de programas de fidelidade e transporte de cargas, mantêm-se sob as regras pré-determinadas por cada companhia e devem ser observadas pelos clientes.