Gol entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos | A TARDE

A companhia aérea Gol Linhas Aéreas solicitou nesta quinta-feira, 25, pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O pedido feito no Tribunal de Falências dos EUA vale para a companhia e suas subsidiárias.

A solicitação, conhecida como “chapter 11”, é um processo legal nos Estados Unidos e tem objetivo de conseguir levantar capital, reestruturar finanças e fortalecer operações comerciais, enquanto mantém a operação rodando. Segundo a companhia aérea, todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor.

A GOL inicia o processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade debtor in possession (“DIP”) por membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra.