Google e Facebook são notificados por anúncios falsos do Voa Brasil | A TARDE

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), determinou que o Google Brasil e Facebook Brasil retirem do ar anúncios falsos sobre o Voa Brasil, programa do governo federal que oferece descontos em passagens aéreas. O programa ainda não foi lançado.

A decisão da Senacon levou em consideração o levantamento do NetLab, laboratório vinculado à Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que identificou que as fraudes relacionadas ao Voa Brasil são anunciadas pelo menos desde o dia 3 de outubro deste ano. No total, foram indicados 622 anúncios que envolvem 52 anunciantes e o redirecionamento para 43 sites golpistas.

Segundo a Senacon, os fraudadores usam informação do programa federal como armadilha para capturar os dados pessoais e pagamentos dos usuários. O órgão do MJSP determina que as plataformas digitais removam o conteúdo em até dois dias, sob pena de multa diária de R$ 150 mil pelo descumprimento, e apresentar, no prazo de 10 dias, relatório de transparência em relação às medidas adotadas para limitar a propagação desses materiais.