Google vai permitir pagamento por PIX em sua carteira digital

O Google Pay anunciou nesta terça-feira, 30, que vai incluir pagamento via PIX em sua carteira digital. O serviço, que deve ser disponibilizado de forma gradual, é uma parceria com o C6 Bank e com o PicPay. Ainda não há previsão de quando a modalidade estará disponível para o público geral

Segundo a diretora de operações de pagamentos do Google Pay para a América Latina, Elisa Joia, a modalidade só estará disponível para alguns usuários da carteira digital do Google e terá, a princípio, um limite de transação pequeno.

"A ideia de o lançamento ser pequeno é podermos entender como é o comportamento do usuário em relação ao limite. Então estamos trabalhando, nesse momento, com um limite fixo", disse a executiva, sem especificar de quanto será esse limite.

O serviço pode ser feito por chave, QR code e diretamente nos apps parceiros, sem precisar acessar outro aplicativo. Segundo informações do G1, o objetivo é de que o Google seja responsável por autorizar a transação entre duas instituições, diminuindo, assim, o que o mercado chama de "fricção" — quando o usuário precisa acessar o aplicativo do banco para conseguir realizar a transação.

Caso o celular seja roubado ou furtado, o usuário poderá retirar as informações da carteira por meio do “Encontre meu dispositivo”. Também há um canal de suporte para fraude.

A partir de outubro, as laranjinhas, maquininhas da Rede, também aceitarão pagamentos por Pix usando a tecnologia NFC, sem a necessidade de acesso ao aplicativo do banco. Com a solução, a experiência passa de 36 segundos para 6 segundos.

Itaú Unibanco e Rede também aderem a tecnologia



