Google volta a exibir conversor de moedas após 4 meses

Nesta sexta, o dólar fechou em nova queda, a sexta seguida - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

O Google voltou a mostrar, na quinta-feira, 24, o painel que exibe a conversão automática do real para outras moedas. O painel estava suspenso há quatro meses.

No dia 23 de dezembro, o dólar encerrou a R$ 6,18, mas a plataforma apresentou um valor ainda maior. Após o erro, que não foi o primeiro, o Google tirou o sistema de cotação do ar.

Nesta sexta-feira, 25, o dólar fechou em nova queda, a sexta seguida. Desta vez, a moeda americana recuou 0,14% em relação ao real, cotada a R$ 5,687.

Em dezembro de 2024, a Advocacia-Geral da União (AGU) recomendou que o Google passasse a adotar medidas para evitar casos de “desordem informacional financeira”.

O órgão também acionou o Banco Central (BC) pedindo informações sobre a cotação do dólar no feriado de Natal, para investigar eventuais erros no painel da variação da moeda norte-americana exibida pelo Google.

A AGU reforçou que “as manifestações em plataformas digitais não podem ser realizadas de modo a gerar desordem informacional sobre políticas públicas, porquanto tal atuar causa prejuízos concretos ao funcionamento eficiente do Estado de Direito”.