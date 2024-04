Gov.br facilita reconhecimento facial de pessoas com deficiência | A TARDE

A plataforma Gov.br lançou uma ferramenta de comando de voz para auxiliar no reconhecimento facial para pessoas com deficiência visual. A funcionalidade, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, permite que os brasileiros usem a biometria do rosto, aumentem o nível da conta para prata ou ouro e tenham acesso a mais serviços.

De acordo com o Ministério da Gestão, ao fazer a validação facial utilizando a ferramenta, esse grupo poderá ouvir os comandos que são apresentados na tela do celular, conseguindo, assim, posicionar corretamente o rosto de acordo com a narração do aplicativo.

“A transformação digital só será plena quando todos os brasileiros tiverem acesso às facilidades do GOV.Br. Trabalhamos para desenvolver esta nova funcionalidade pensando na inclusão dessas pessoas, nas formas que elas podem exercer a cidadania digital”, disse o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas.

O país possui atualmente cerca de 6,5 milhões de pessoas com dificuldade para enxergar, mesmo usando óculos ou lentes de contato, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2022.

Entre os serviços disponíveis pelo Gov.br está a Declaração Pré-Preenchida do Imposto de Renda, Desenrola, Enem, Carteira de Trabalho Digital, Fies, Celular Seguro e Receber Abono Salarial.

Para as pessoas com deficiência, é possível encontrar também serviços como emissão do Certificado da Pessoa com Deficiência, pedido para Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência e solicitação de participação no Programa Segundo Tempo Paradesporto para pessoas com deficiência (PST).