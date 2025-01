Governo divulga lista de bets regularizadas; confira quais

Os sites autorizados deverão, a partir desta quarta-feira (1º), estarem adequados ao conjunto de normas - Foto: © Bruno Peres | Agência Brasil

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) divulgou nesta terça-feira, 31, a lista das bets autorizadas pelos próximos cinco anos. Os sites autorizados deverão, a partir desta quarta-feira, 1º, estarem adequados ao conjunto de normas aprovadas pelo Congresso e detalhadas em portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada à Fazenda.

Cada uma das empresas teve de pagar R$ 30 milhões ao governo e comprovar que tinham um fundo de emergência de R$ 5 milhões. Além disso, o governo detalhou as modalidades elegíveis e define critérios claros para a inclusão de novos esportes, em conformidade com a legislação vigente.

As empresas autorizadas deverão seguir uma série de novas regras para o combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva.

Veja a lista de empresas liberadas pelo governo em caráter provisório:

Betano

Sportingbet e Betboo

Caesars

Betsson

F12.Bet, Luva.Bet E Brasilbet

Estrelabet

Reals, Ux e Netpix

Betfair

Novibet

9f,6r E Bet.App

Ijogo, Fogo777 E P9

Bet365

Aposta Ganha

Brazino777

4play e Pagol

Seubet e H2 Bet

Vbet e Vivaro

Casa De Apostas, Bet Sul e Jogo Online

Betfast, Faz1bet e Tivobet

Supremabet, Maximabet e Xpbet

Betesporte e Lance de Sorte

Betspeed

Bravo, Tradicional E Apostatudo

Sorte Online e Lottoland

Apostou, B1 Bet E Brbet

Bet Gorillas, Bet Buffalos e Bet Falcons

Bateu Bet e Hanzbet

Betwarrior

Sortenabet, Betou e Betfusion

Bandbet

Afun, Ai e 6z

Blaze e Jonbet

Bet7k, Cassinopix E Bet Vera

Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet do Milhão

Cbet

Upbetbr

Bet4

Aposta1 e Apostamax

Gingabet, Qgbet e Vivasorte

Bacanaplay e Playuzu

Betcopa, Brasil da Sorte e Fybet

Multibet, Ricobet e Brxbet

Stake

Betcaixa, Megabet e Xbet Caixa

Meridianbet

Versusbet e Vs – Versus

Esporte365, Bet Daora E Golbet

Líderbet, Geralbet E B2xbet

Bullsbet e Jogão

Bet.Bet e Donaldbet

Rivalo

A247, Hildargo e Hildargo Gaming

Modalidades de apostas liberadas

A lista divulgada pelo Ministério do Esporte, nesta terça, contempla esportes reconhecidos por organismos internacionais como o Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e o Comitê Internacional de Desportos para Surdos (ICSD). Também estão autorizadas modalidades de grande popularidade no Brasil, esportes equestres regulamentados e os e-Sports reconhecidos pelo COI.

Para o ministro do Esporte, André Fufuca, a regulamentação representa um marco na gestão das apostas esportivas no país. “Com essa medida, avançamos na organização do mercado de apostas esportivas, promovendo transparência, segurança jurídica e maior controle das modalidades envolvidas. Isso fortalece o esporte como um todo e protege nossos atletas e entidades esportivas.”