Governo e companhias aéreas anunciam plano para redução de passagens | A TARDE

O Ministério de Portos e Aeroportos lançou nesta segunda-feira, 18, a primeira etapa do Plano de Universalização do Transporte Aéreo, que deve anunciar preços mais baratos das passagens aéreas em 2024.

As medidas, elaboradas em conjunto pelo governo e pelas companhias do setor, prevê a oferta de uma cota de viagens com valores mais acessíveis. Ainda nesta segunda, as companhias aéreas anunciaram limites de preços, que vão depender de diversos fatores, entre eles, antecedências de compras.

Cada companhia aérea vai definir os preços por trecho de rotas e com antecipação de compra de no mínimo 14 dias. Além disso, haverá benefícios como a marcação de assentos e remarcação de bilhetes, além do despacho gratuito da bagagem em 2024, para quem comprar o bilhete em cima da hora.

Confira as ofertas de cada companhia

Azul

A Azul oferecerá 10 milhões de passagens ao preço de até R$ 799 em 2024, para compras com antecedência. Quem comprar o bilhete em cima da hora e com valor mais alto terá preferência na remarcação da viagem e no despacho gratuito da bagagem.

Gol

A Gol vai oferecer 15 milhões de assentos de até R$ 699 em 2024 para as vendas antecipadas. Além disso, oferecerão descontos nas tarifas de assistência emergencial.

Latam

A Latam anunciou que terá 10 mil assentos a mais todos os dias em 2024 ou 3 milhões além do número oferecido atualmente. A empresa também fará uma campanha para orientar os passageiros sobre como comprar passagens. Além de promoções, a companhia prometeu bilhetes abaixo de R$ 199 a cada semana.

A empresa afirmou que fará ainda mudanças no programa de fidelidade. Nesse caso, a validade dos pontos deixa de ser de dois anos. Eles não terão prazo de validade desde que o consumidor voe pela Latam.

Valores em alta

A possibilidade de redução de tarifas começou a ser discutida entre o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e as empresas no início de novembro, diante do aumento das passagens.

Em setembro, o preço médio das passagens aéreas no Brasil atingiu o maior patamar desde março de 2009. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ticket médio foi de R$ 747,66, o maior valor desde março de 2009, quando a média foi de R$ 754,18, segundo números corrigidos pela inflação.

Apesar do valor recorde de setembro, o preço das passagens no período de janeiro a setembro deste ano teve um recuo de 7,59% em comparação ao mesmo período de 2022.