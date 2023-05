Governo Federal lança canal de denúncias contra preços de combustíveis

O Governo Federal lançou um canal específico para receber denúncias de preços abusivos nos postos de combustíveis . A ferramenta foi lançada nesta segunda-feira, 22, através da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo é que consumidores ajudem na operação de monitoramento de preços que está sendo realizada sob a coordenação da secretaria com Procons de todo o Brasil, uma semana depois do anúncio de redução dos valores cobrados pela Petrobras nas refinarias.

"São 40 mil postos em todo o Brasil, com esse canal o consumidor nos ajudará a sermos mais eficientes no monitoramento, nos trazendo subsídios para atuar onde já for identificado que não houve queda de preços ou que há indícios de cartelização de preços.", explica Wadih Damous, secretário Nacional do Consumidor.

Em caso de denúncias de preços abusivos serão abertos processos administrativos para que os postos se expliquem à Senacon. A Senacon firmou parcerias com órgãos de defesa do consumidor em todo o país para fortalecer a fiscalização e ampliar a capacidade de resposta às denúncias recebidas.