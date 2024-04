Governo Federal quer salário mínimo de R$ 1.502,00 em 2025 | A TARDE

De acordo com informações de fontes próximas ao Governo Federal e ao ministro da economia Fernando Haddah, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja estabelecer o salário mínimo de R$ 1.502,00 para o ano de 2025. Esse valor segue a fórmula de correção da política de valorização, que considera o reajuste pela inflação dos últimos 12 meses até novembro do ano anterior, além da variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, que foi de 2,9% em 2023.

Essa projeção embasa as contas do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, que será enviado ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, 15. Caso essa previsão se confirme, o salário mínimo terá um aumento de 6,37% em relação ao valor atual.

Desde 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo praticado no país é de R$ 1.412, valor atualizado, seguindo as diretrizes da nova lei de valorização do salário mínimo, aprovada no ano anterior.

Embora a política de valorização do salário mínimo seja favorável aos trabalhadores, ela pode gerar pressões no arcabouço fiscal planejado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos próximos anos. É possível que o salário mínimo aumente em um ritmo mais acelerado do que a regra geral das despesas, que tem um crescimento real limitado a 2,5% ao ano.