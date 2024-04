Governo firma parcerias que devem injetar R$ 1,6 bi na economia da BA | A TARDE

Foram assinados nesta quarta-feira, 17, 32 protocolos de intenções de investimentos para a Bahia que devem chegar a um montante de R$ 1,6 bilhão. Ao todo, 26 empresas firmaram compromisso com o governo estadual através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Estima-se que sejam criados mais de 7 mil empregos entre diretos e indiretos.

Participaram da solenidade o secretário da SDE, Angelo Almeida, o superintendente de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos da SDE, Alisson Gonçalves, o presidente da Desenbahia, Paulo Costa e a gerente Executiva do Banco do Nordeste, Bárbara Marques.

Dos protocolos previstos, 16 são implantações e 10 ampliações e/ou modernização, com 22 municípios beneficiados. Brotas de Macaúbas, Brumado, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Candeias, Conceição do Coité, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibipeba, Itamaraju, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Santo Amaro, São Gonçalo dos Campos, Seabra, Serrinha, Simões Filho, Tanhaçu, Texeira de Freitas, Ubaí e Vitória da Conquista.

“Nosso papel é trabalhar para ampliar a força de trabalho. O governador Jerônimo Rodrigues sempre nos cobra velocidade nas entregas, pois precisamos fazer com que a Bahia cresça efetivamente. Temos dialogado com o setor produtivo, com os empresários e superado com muita resiliência e trabalhado nossas dificuldades. Quero agradecer a todos que estão ajudando a construir uma Bahia melhor, mais forte, com mais empregabilidade e geração de renda. E temos muito a comemorar porque estamos conseguindo interiorizar os investimentos, mais de 80% dos protocolos assinados hoje foram para o interior do estado”, disse Almeida.

Statkraft

O maior investimento é da Statkraft, de R$ 926 milhões para a implantação do complexo Sol de Brotas, que prevê gerar 3,4 mil empregos na fase de construção. Os parques serão implantados em três municípios: Brotas de Macaúbas, Uibaí e Ibipeba. Segundo o diretor de Construção, Guilherme Melo, a companhia já tem dois parques eólicos nestas localidades, um em construção e outro em operação e será aproveitada a infraestrutura elétrica, a linha de transmissão e a subestação dos parques Ventos de Santa Eugênia e Morro do Cruzeiro. A chegada do complexo solar fotovoltaico permitirá à empresa passar a ter parques híbridos.