Governo investe R$12,5 milhões em vias do Centro Industrial de Aratu | A TARDE

O Centro Industrial de Aratu (CIA), em Simões Filho, a 28 quilômetros de Salvador, irá receber investimento de R$12,5 milhões, destinados pelo Governo do Estado para pavimentação das suas principais vias de acesso. O investimento foi anunciado nesta segunda-feira, 3, durante cerimônia no Centro Estadual de Educação Profissional em Serviços e Processos Industriais Irmã Dulce (CEEP), pelo governador Jerônimo Rodrigues. A obra inclui a recuperação das vias Periférica I, Urbana, de Penetração IV e Interna.

A ordem de serviço assinada faz parte dos projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) para o crescimento do setor produtivo na Bahia. Segundo Ângelo Almeida, titular da pasta, o Centro Industrial tem cerca de 400 empresas instaladas e gera atualmente 15 mil empregos diretos.

“É o momento, eu diria, de celebrar a aliança produtiva feita entre os empresários e o Governo do Estado. O ano de 2023 foi todo de planejamento para executar esses projetos, como aconteceu com o Polo Industrial de Camaçari, como está acontecendo em Feira de Santana, e hoje foi com esse importante equipamento para a atração de grandes indústrias para a Bahia”, frisou o titular da SDE sobre os investimentos em infraestrutura para a atração de mais empresas para os distritos industriais.

O governador Jerônimo Rodrigues explicou que o CIA tem importantes atrativos que interessam a diversos segmentos empresariais. “Um deles é a mão de obra, outro é a localização geográfica. Esse é um polo que está perto de BRs, de centro comercial, aeroporto. Por isso a infraestrutura de estradas, inclusive no entorno e dentro das ruas, é de responsabilidade nossa”, destacou Jerônimo.

Um acordo de cooperação firmado entre a Associação de Empresas do Centro Industrial de Aratu (Procia) e a SDE, em março deste ano, tem ampliado as ações de manutenção e conservação da infraestrutura no entorno do polo industrial. Além dos trabalhadores e da grande indústria, 135 mil habitantes do município serão beneficiados diariamente com as obras de mobilidade urbana.

O centro industrial começou suas operações em 1967 e é formado pelo Cia Norte, no município de Candeias e Cia Sul, em Simões Filho, onde atuam empresas de pequeno, médio e grande porte, nos seguimentos de químicos, fertilizantes, produtos alimentícios, plásticos e metalurgia. Estão entre elas a Unigel, a Magazine Luiza, Tramontina, Ypê e Avon. Na área de 249 quilômetros quadrados também está em operação o Porto de Aratu.

