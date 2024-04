Governo Lula já prevê novo salário mínimo para 2025; saiba valor | A TARDE

Mesmo ainda em abril, o governo federal já prevê o reajuste de salário mínimo para 2025. O novo valor segue a fórmula de correção da política de valorização, que inclui reajuste pela inflação de 12 meses até novembro do ano anterior mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes (neste caso, a alta de 2,9% observada em 2023).

Conforme a Folha de S.Paulo, a previsão do governo é de um salário mínimo de R$ 1.502 no ano que vem. Se confirmado, o valor representará uma alta de 6,37% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.412 desde 1º de janeiro de 2024.

A previsão do governo federal ainda pode mudar ao longo do ano, conforme variações na estimativa para a inflação e eventuais revisões do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no desempenho do PIB de 2023. Em 31 de agosto, o governo Lula vai enviar uma nova estimativa de salário mínimo com a proposta orçamentária.